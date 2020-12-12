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Bloco de esquerda

PT busca frente de oposição na eleição da Câmara

O PT tem a maior bancada da Câmara, mas ficou fora dos principais cargos por se recusar a apoiar Maia em 2019
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2020 às 09:57

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 09:57

PT chega mais enfraquecido à eleição municipal no ES
PT vai tentar construir um bloco de esquerda na Câmara Crédito: Bancada do PT na Câmara dos Deputados
A Executiva nacional do PT decidiu nesta sexta (11) que vai tentar construir um bloco de esquerda na Câmara para que os partidos se posicionem em conjunto na escolha do candidato à presidência da Casa. O partido não chegou ao consenso sobre apoiar o líder do Centrão, Arthur Lira (PP-AL), aliado do presidente Jair Bolsonaro; um nome ligado a Maia ou lançar candidato próprio.
A proposta, que será encaminhada a PSB, PDT, PCdoB, PSOL e Rede, se baseia em dois pontos: compromisso do candidato com uma agenda mínima da oposição e garantia da aplicação do critério da proporcionalidade na composição das comissões e da Mesa Diretora. O PT tem a maior bancada da Câmara, mas ficou fora dos principais cargos por se recusar a apoiar Maia em 2019.

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