PT busca frente de oposição na eleição da Câmara

A proposta, que será encaminhada a PSB, PDT, PCdoB, PSOL e Rede, se baseia em dois pontos: compromisso do candidato com uma agenda mínima da oposição e garantia da aplicação do critério da proporcionalidade na composição das comissões e da Mesa Diretora. O PT tem a maior bancada da Câmara, mas ficou fora dos principais cargos por se recusar a apoiar Maia em 2019.