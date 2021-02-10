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"Não sou candidata a presidente do Brasil", diz Luiza Trajano

Após a repercussão do lançamento do movimento "Unidos pela Vacina", a presidente do conselho do Magazine Luiza publicou uma nota de esclarecimento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 fev 2021 às 14:39

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 14:39

Luiza Trajano participou da abertura da 16ª Semana Justiça pela Paz em Casa
Luiza Trajano Crédito: Assessoria de Comunicação do TJES/Divulgação
Após a repercussão do lançamento do movimento "Unidos pela Vacina", a presidente do conselho do Magazine Luiza publicou uma nota de esclarecimento nas redes do movimento. "Gostaria de deixar claro que não sou candidata a presidente do Brasil nem sou filiada a nenhum partido político", diz a executiva que lidera a iniciativa.
A empresária afirma que defende a união da sociedade civil organizada, como o trabalho que desenvolve no grupo "Mulheres do Brasil". Nesta terça-feira, em coletiva de imprensa, Luiza afirmou que o grupo não vai comprar vacinas e, sim, trabalhar para construir pontes, retirar entraves e estabelecer diálogos para aquisição e distribuição dos imunizantes.

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