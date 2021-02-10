"Não sou candidata a presidente do Brasil", diz Luiza Trajano

A empresária afirma que defende a união da sociedade civil organizada, como o trabalho que desenvolve no grupo "Mulheres do Brasil". Nesta terça-feira, em coletiva de imprensa, Luiza afirmou que o grupo não vai comprar vacinas e, sim, trabalhar para construir pontes, retirar entraves e estabelecer diálogos para aquisição e distribuição dos imunizantes.