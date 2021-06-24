Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Não são três Poderes, são dois: Executivo e Legislativo, diz Bolsonaro
Governo Federal

Não são três Poderes, são dois: Executivo e Legislativo, diz Bolsonaro

O presidente reafirmou a união entre os poderes Executivo e Legislativo, que em sua visão, se aprimorou nos últimos anos, em detrimento das relações com a Justiça
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 jun 2021 às 16:53

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 16:53

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) reafirmou a união entre os poderes Executivo e Legislativo, que em sua visão, se aprimorou nos últimos anos, em detrimento das relações com a Justiça. "Ninguém faz nada sozinho. Eu até costumo dizer que não são Três Poderes, são Dois Poderes: Executivo e Legislativo juntos e o Judiciário, do outro lado", disse em discurso durante cerimônia de assinatura da ordem de serviço do Ramal do Apodi, no Rio Grande do Norte.
De olho na aprovação da PEC do voto impresso, de autoria da deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), ele afirmou que as medidas do governo precisam ser "avalizadas pelo Parlamento", mas ressaltou o controle do Executivo sobre o Orçamento. "Muitos parlamentares têm boas propostas, mas no final das contas quem vai botar a mão na massa é o Executivo". O presidente destacou também a "harmonia" entre ele e os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (DEM-MG).
Durante discurso em Pau dos Ferros (RN), para a entrega de obras hídricas, Bolsonaro novamente se eximiu da responsabilidade pelas perdas econômicas da pandemia do novo coronavírus. "Em nenhum momento, apesar de ter poderes para tal, eu fechei o comércio. Apesar de ter armas na mão, em momento algum impus o lockdown", defendeu-se. Na cerimônia, Bolsonaro se referiu às Forças Armadas como "nosso Exército". "Eu respeito, acima de tudo, a liberdade do nosso povo".

Veja Também

Teto de R$ 140 mil para carro PCD agora depende de Bolsonaro

Bolsonaro: 900 dias de governo, 500 mil mortos pela Covid-19

Em 30 meses, 16 ministros deixaram o governo Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro governo federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados