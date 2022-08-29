Não há registro de que Lula tenha defendido performance em que criança toca homem nu

É falso o conteúdo de uma postagem no Kwai que procura associar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a um episódio de 2017, quando uma criança tocou o corpo nu de um artista durante performance no Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo. No vídeo, um homem sugere que o candidato à presidência da República havia classificado a cena como arte