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Contra a Covid-19

Não há razão científica para que Coronavac não faça parte do PNI, diz Doria

Até o momento, o governo federal não apresentou programa de imunização contra o novo coronavírus. Doria voltou a afirmar que o governo estadual tem um plano alternativo

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 18:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2020 às 18:36
O Governador do Estado de São Paulo João Doria
O Governador do Estado de São Paulo João Doria Crédito: Governo do Estado de São Paulo
O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que não há nenhuma razão "de ordem científica e de saúde" para impedir que a Coronavac faça parte do Programa Nacional de Imunização (PNI). "Exceto se houver uma razão de ordem política e ideológica, o que configuraria um absurdo", completou.
Até o momento, o governo federal não apresentou programa de imunização contra o novo coronavírus. Doria voltou a afirmar que o governo estadual tem um plano alternativo para garantir a imunização dos paulistas caso o governo insista em não apresentar a inclusão da vacina no programa de imunização.
"Não vamos esperar morrerem mais pessoas para a aplicação de vacinas. Vamos vacinar e salvar os brasileiros de São Paulo, se necessário for", disse o governador durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes nesta quinta-feira, 26.

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