Não há evidências de que presidente do Chile tenha projeto nacional inspirado em Lula, como afirma post

É falso o conteúdo do tuíte que afirma que o presidente do Chile, Gabriel Boric, ligou para Lula para organizar projeto nacional envolvendo a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Bolsa Família no país. A assessoria de Lula negou o diálogo com o presidente chileno e também não há outras evidências de que a conversa tenha acontecido