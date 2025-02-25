Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Musk volta a atacar Moraes e cogita sanções a ministro do STF
Embate

Musk volta a atacar Moraes e cogita sanções a ministro do STF

Manifestação do bilionário veio em resposta a uma postagem feita por outro usuário, sobre Moraes ter associado as redes sociais ao fascismo

Publicado em 25 de Fevereiro de 2025 às 14:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 fev 2025 às 14:33
SÃO PAULO - Elon Musk, dono do X (antigo Twitter) e conselheiro do presidente dos Estados UnidosDonald Trump, voltou a atacar o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes nas redes sociais, sugerindo sanções no país norte-americano ao magistrado.
Nesta terça-feira (25), o bilionário comentou postagem na plataforma insinuando que poderia caber ao ministro sanções envolvendo suas propriedades no país.
O empresário Elon Musk e o ministro do STF Alexandre de Moraes
Elon Musk sugeriu sanções nos EUA ao ministro Alexandre de Moraes Crédito: Hannibal Hanschke e Carlos Moura/STF
"Moraes não é dono de propriedades na América?", perguntou Musk na rede social. A manifestação do bilionário veio em resposta a uma postagem feita por outro usuário, que fez referência a uma fala do ministro na segunda-feira (24), quando Moraes associou as redes sociais ao fascismo.
A fala do magistrado ocorreu durante discurso a alunos de direito da USP (Universidade de São Paulo). Moraes afirmou que as big techs não são neutras, mas instrumento de grupos econômicos " que querem dominar a economia e a política mundial, ignorando fronteiras, ignorando a soberania nacional de cada país, ignorando legislações, para terem poder e lucro".
Em outra manifestação, o bilionário insinuou que Moraes estaria " tentando esconder seus bens". O comentário foi uma resposta a outra publicação, que sugeria que o ministro tirou seu dinheiro dos EUA.
Alexandre de Moraes tem enfrentando uma série de embates com o bilionário desde que aplicou sanções ao X depois de a empresa desrespeitar ordens judiciais no Brasil. O magistrado também é alvo da direita radical, à qual Musk se alinha, por ter, como relator no Supremo, papel de destaque nas investigações sobre uma tentativa de golpe de estado ocorrida em 2022 para garantir que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ficasse no poder mesmo após ter perdido as eleições para o presidente Lula (PT).
Recentemente, Moraes se tornou alvo, nos EUA, de uma ação conjunta da plataforma de vídeos Rumble e de uma empresa de mídia de Donald Trump em razão de pedido para que a plataforma feche a conta do influenciador bolsonarista Allan dos Santos. As empresas foram à Justiça para solicitar que as ordens do ministro fossem declaradas ilegais.
No domingo (23), as empresas pediram uma liminar – decisão de cumprimento imediato e temporário – contra o magistrado. Elas alegam que o cumprimento das ordens de Moraes podem trazer "danos irreparáveis" às plataformas.
Allan dos Santos é considerado foragido pela Justiça brasileira desde que foi ordenada sua prisão preventiva em 2021, no inquérito de fake news, relatado por Moraes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estados Unidos STF Política Alexandre de Moraes Elon Musk
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC
Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados