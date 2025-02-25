Musk volta a atacar Moraes e cogita sanções a ministro do STF

Nesta terça-feira (25), o bilionário comentou postagem na plataforma insinuando que poderia caber ao ministro sanções envolvendo suas propriedades no país.

Elon Musk sugeriu sanções nos EUA ao ministro Alexandre de Moraes Crédito: Hannibal Hanschke e Carlos Moura/STF

"Moraes não é dono de propriedades na América?", perguntou Musk na rede social. A manifestação do bilionário veio em resposta a uma postagem feita por outro usuário, que fez referência a uma fala do ministro na segunda-feira (24), quando Moraes associou as redes sociais ao fascismo

A fala do magistrado ocorreu durante discurso a alunos de direito da USP (Universidade de São Paulo). Moraes afirmou que as big techs não são neutras, mas instrumento de grupos econômicos " que querem dominar a economia e a política mundial, ignorando fronteiras, ignorando a soberania nacional de cada país, ignorando legislações, para terem poder e lucro".

Em outra manifestação, o bilionário insinuou que Moraes estaria " tentando esconder seus bens". O comentário foi uma resposta a outra publicação, que sugeria que o ministro tirou seu dinheiro dos EUA.

Alexandre de Moraes tem enfrentando uma série de embates com o bilionário desde que aplicou sanções ao X depois de a empresa desrespeitar ordens judiciais no Brasil. O magistrado também é alvo da direita radical, à qual Musk se alinha, por ter, como relator no Supremo, papel de destaque nas investigações sobre uma tentativa de golpe de estado ocorrida em 2022 para garantir que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ficasse no poder mesmo após ter perdido as eleições para o presidente Lula (PT).

Recentemente, Moraes se tornou alvo, nos EUA, de uma ação conjunta da plataforma de vídeos Rumble e de uma empresa de mídia de Donald Trump em razão de pedido para que a plataforma feche a conta do influenciador bolsonarista Allan dos Santos. As empresas foram à Justiça para solicitar que as ordens do ministro fossem declaradas ilegais.

No domingo (23), as empresas pediram uma liminar – decisão de cumprimento imediato e temporário – contra o magistrado. Elas alegam que o cumprimento das ordens de Moraes podem trazer "danos irreparáveis" às plataformas.