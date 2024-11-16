Musk responde a Janja com risadas e diz que Lula perderá próxima eleição

O empresário dono do X (antigo Twitter) Elon Musk respondeu neste sábado (16) ao ataque da primeira-dama brasileira, Janja, com uma provocação política.

"Eles vão perder a próxima eleição", escreveu no X, com emojis de risada.

Fuck you, Elon Musk,”



says Brazil's first lady, Janja da Silva, during the G20 Social panel. pic.twitter.com/z99XqiHwnj — Visegrád 24 (@visegrad24) November 16, 2024

A declaração foi feita em resposta à publicação de um vídeo legendado em inglês da fala de Janja.

Mais cedo, a primeira-dama disse não ter medo de Musk, e utilizou uma expressão em inglês para atacá-lo.

Musk é próximo ao bolsonarismo no Brasil e tem um histórico de enfrentamento com o STF (Supremo Tribunal Federal), com xingamentos ao ministro Alexandre de Moraes. A plataforma chegou a ser suspensa diante do descumprimento a decisões judiciais.

A declaração foi dada durante o Cria G20, painel do G20 Social, organizado pelo governo Lula (PT) para fazer uma ponte entre temas tratados pelo grupo e a sociedade civil.

O painel em que a primeira-dama deu a declaração tinha a presença do influenciador Felipe Neto. Em seu discurso, que foi de improviso (ela estava na plateia), Janja disse que o painel era um dos mais relevantes do encontro internacional.

A primeira-dama Janja e Elon Musk Crédito: Claudio Kbene/PR e Clauber Cleber Caetano/PR

"A gente falou da regulamentação das redes sociais, das plataformas. Sempre tenho falado que não é uma questão local, se a gente não fizer essa discussão de uma forma global, a gente não vai conseguir vencer. Não adianta ter leis no Brasil -e está difícil de acontecer, a gente sabe todos os empecilhos-, se a gente não discutir essa questão de forma global", disse.

"Discute nas Nações Unidas, mas a gente sabe que a nova governança global também precisa olhar para isso. Porque não adianta nada fazer isso, e os Estados Unidos chegarem e [dizerem] 'não vamos fazer'. (...) Não é mais possível a gente viver nesse mundo digital de desinformação", afirmou.

Os Estados Unidos, agora sob o comando de Trump, terão Musk no cargo de chefe do novo Departamento de Eficiência Governamental, junto com Vivek Ramaswamy, ex-adversário de Trump nas primárias do Partido Republicano. O anúncio foi feito na última terça-feira (12).

O Departamento de Eficiência Governamental é um órgão que será criado por Trump e terá a sigla DOGE, em provável referência à criptomoeda Dogecoin, apoiada por Musk em diversas ocasiões.