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Combate à desinformação

Janja xinga Elon Musk durante painel do G20 Social

Janja discursava sobre o combate à desinformação e a regulamentação das plataformas quando houve uma interferência em sua fala. Em tom de brincadeira, ela disse: "Acho que é o Elon Musk"

Publicado em 16 de Novembro de 2024 às 19:50

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 nov 2024 às 19:50
A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, disse neste sábado (16) não ter medo de Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), e utilizou uma expressão em inglês para atacá-lo.
"Fuck you, Elon Musk", disse Janja, em uma expressão equivalente a "vá se foder", ao se referir ao empresário que assumirá um cargo no governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.
A declaração foi dada durante o Cria G20, painel do G20 Social, organizado pelo governo Lula (PT) para fazer uma ponte entre temas tratados pelo grupo e a sociedade civil.

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Janja discursava sobre o combate à desinformação e a regulamentação das plataformas quando houve uma interferência em sua fala.
Em tom de brincadeira, ela disse: "Acho que é o Elon Musk". Em seguida, emendou: "Eu não tenho medo de você. Inclusive, fuck you, Elon Musk".
A primeira-dama Janja Lula da Silva
A primeira-dama Janja Lula da Silva Crédito: Claudio Kbene/PR
A primeira-dama, que recebeu aplausos da plateia, teve a sua conta do X hackeada no final ano passado por alguém que passou a publicar ofensas contra ela, além de menções ao escândalo do mensalão e ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.
O Palácio do Planalto informou à época que acionou a plataforma e a Polícia Federal. No X, a esposa do presidente possui 1,2 milhão de seguidores.
A primeira-dama disse na ocasião que foram feitos posts machistas e criminosos, "típicos de quem despreza as mulheres, a convivência em sociedade, a democracia e a lei".

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