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Briga com STF

Musk pergunta no X quanto custaria comprar a Globo

Bilionário publicou postagem ao responder a perfil satírico e também postou emoji de risada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 abr 2024 às 10:13

Publicado em 23 de Abril de 2024 às 10:13

SÃO PAULO - Em mais uma de suas frequentes interações com brasileiros desde que passou a criticar o STF (Supremo Tribunal Federal), o bilionário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), perguntou na rede social quanto precisaria pagar para comprar a TV Globo.
Musk respondeu no domingo (21) comentário de um perfil satírico que afirmava que a Globo é o grande problema do Brasil e que, gastando alguns dólares, ele poderia adquirir a rede e "salvar o país".
"Quanto isso custaria?", escreveu Musk.
Na sequência, ele postou um emoji de risada.
Elon Musk, dono do X e da Tesla
Elon Musk, dono do X e da Tesla Crédito: Clauber Cleber Caetano/PR
Também no domingo, o empresário nascido na África do Sul fez comentários na rede sobre a manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Rio de Janeiro.
Disse que o X apenas está "tentando seguir as leis do Brasil sem favorecer ou prejudicar nenhum candidato" e voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes, do STF.
"Ele está contra a vontade da população e, portanto, a democracia", disse.
Musk foi exaltado por Bolsonaro no ato de domingo, quando o ex-presidente o chamou de "mito da liberdade".
Nas últimas semanas, o bilionário fez uma série de postagens atacando Moraes, nas quais afirmou que o ministro é o "ditador do Brasil" e deveria ser "julgado por seus crimes".
O bilionário reclama de decisões do STF e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que bloquearam dezenas de contas na rede social e fala em censura. Em outros países, como Índia e Turquia, ordens de remoção de conteúdo foram cumpridas sem críticas desse teor.
No último dia 7, Moraes decidiu incluir o empresário em inquérito sobre milícias digitais no qual apura crime de obstrução de Justiça.

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