X afirma em inquérito ter bloqueado 226 contas por ordem do STF e TSE

Segundo a representação do X no Brasil, as contas só foram restabelecidas quando houve ordem expressa neste sentido.

Rede social X bloqueou ou suspendeu 161 contas por ordem do STF e 65 pelo TSE Crédito: Shutterstock

As informações foram juntadas nesta sexta-feira (19) no processo no qual Moraes autorizou a investigação de conduta do dono da rede social, Elon Musk . O empresário é investigado por suspeita de crime de obstrução à Justiça e incitação ao crime.

"O X Brasil entende que todas as ordens de bloqueio de contas e perfis na plataforma encontram-se plenamente cumpridas e em vigor, com exceção daquelas em que houve expressa ordem posterior de desbloqueio pela mesma autoridade originária", diz a manifestação da companhia.