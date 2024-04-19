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Investigação

X afirma em inquérito ter bloqueado 226 contas por ordem do STF e TSE

Segundo a representação da rede social no Brasil, as contas só foram restabelecidas quando houve ordem expressa neste sentido
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 abr 2024 às 18:18

Publicado em 19 de Abril de 2024 às 18:18

BRASÍLIA - A rede social X (ex-Twitter) informou, em inquérito que tramita sob a responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes, que bloqueou ou suspendeu 161 contas por ordem do STF (Supremo Tribunal Federal) e 65 por determinação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
Segundo a representação do X no Brasil, as contas só foram restabelecidas quando houve ordem expressa neste sentido.
Rede social X
Rede social X bloqueou ou suspendeu 161 contas por ordem do STF e 65 pelo TSE Crédito: Shutterstock
As informações foram juntadas nesta sexta-feira (19) no processo no qual Moraes autorizou a investigação de conduta do dono da rede social, Elon Musk. O empresário é investigado por suspeita de crime de obstrução à Justiça e incitação ao crime.
"O X Brasil entende que todas as ordens de bloqueio de contas e perfis na plataforma encontram-se plenamente cumpridas e em vigor, com exceção daquelas em que houve expressa ordem posterior de desbloqueio pela mesma autoridade originária", diz a manifestação da companhia.
Os representantes da plataforma no Brasil informaram que recebeu, entre os anos de 2019 e 2024, 88 ordens judiciais de bloqueio e/ou suspensão de contas oriundas do STF. No caso do TSE, de acordo com a plataforma, foram 29 decisões.

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