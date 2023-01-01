Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Multidão entoa 'sem anistia' após Lula citar gestão Bolsonaro
Novo governo

Multidão entoa 'sem anistia' após Lula citar gestão Bolsonaro

No Senado, presidente negou revanchismo, mas defendeu a responsabilização por erros cometidos no governo do antecessor
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jan 2023 às 19:30

Publicado em 01 de Janeiro de 2023 às 19:30

BRASÍLIA - Apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entoaram a expressão "sem anistia" quando o agora presidente empossado leu em discurso trecho de um relatório produzido pela equipe de transição com um diagnóstico do país sob a gestão de seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL).
"O que o povo brasileiro sofreu nestes últimos anos foi a lenta e progressiva construção de um genocídio", afirmou Lula de cima do parlatório do Palácio do Planalto diante de multidão que acompanhava o discurso na Praça dos Três Poderes.
Apoiadores do presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúnem antes da cerimônia de posse em Brasília (DF)
Apoiadores acompanham cerimônia de posse de Lula em Brasília (DF) Crédito: Tânia Rego/Agência Brasil
De acordo com o petista, o Brasil "bateu recordes de feminicídios, as políticas de igualdade racial sofreram severos retrocessos, produziu-se um desmonte das políticas de juventude, e os direitos indígenas nunca foram tão ultrajados na história recente do país".
A situação do país foi levantada por grupos temáticos sob a coordenação do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB).
No discurso, Lula mencionou que livros didáticos que deverão ser usados no ano letivo de 2023 ainda não começaram a ser editados, que faltam remédios no programa Farmácia Popular e não há estoques de vacinas para o enfrentamento das novas variantes da Covid-19.
Disse ainda que faltam recursos para a compra de merenda escolar; as universidades corriam o risco de não concluir o ano letivo; não existem recursos para a Defesa Civil e a prevenção de acidentes e desastres. "Quem está pagando a conta deste apagão é o povo brasileiro", afirmou.
Após esse trecho do discurso, o presidente foi interrompido pelo público, que repetiu seguidas vezes a expressão "sem anistia".
Antes, no discurso que fez no Senado, ao ser empossado para o terceiro mandato como presidente, Lula afirmou que não há "ânimo de revanche contra os que tentaram subjugar a nação a seus desígnios pessoais e ideológicos, mas vamos garantir o primado da lei".
Disse, no entanto, que "quem errou responderá por seus erros, com direito amplo de defesa, dentro do devido processo legal".

LEIA MAIS SOBRE A POSSE DE LULA

Confira na íntegra o discurso do presidente Lula no Palácio do Planalto

Lula chora em discurso e promete combate à fome e desigualdade

Lula diz que pandemia foi genocídio e que responsabilidades serão apuradas

Lula diz não ter ânimo de revanche e anuncia revogaço sobre armas

Lula recebe faixa de criança, indígena, negro, mulher, operário e pessoa com deficiência

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Lula governo federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados