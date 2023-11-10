Mulher salva de tentativa estupro em SP não reconhece suspeito

O suspeito de camisa vermelha agarrou a vítima e obrigou ela a segui-lo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

mulher de 39 anos que foi salva de uma tentativa de estupro por um motorista e passageiros de um ônibus em São Paulo esteve na delegacia nesta quinta (9) para identificar um suspeito, mas não reconheceu como agressor o homem apresentado, segundo a Polícia Civil. De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o suspeito havia sido identificado por meio de reconhecimento fotográfico e conduzido ao 26º Distrito Policial (Sacomã), onde o caso foi registrado, para prestar esclarecimentos.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o suspeito havia sido identificado por meio de reconhecimento fotográfico e conduzido ao 26º Distrito Policial (Sacomã), onde o caso foi registrado, para prestar esclarecimentos. "Contudo o homem não foi reconhecido pessoalmente pela vítima. As diligências prosseguem visando ao esclarecimento dos fatos", diz a SSP. O caso então foi encaminhado à 2ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), que prosseguirá com as investigações.

O caso

Um motorista e três passageiros, entre eles uma mulher, interromperam uma abordagem agressiva de um homem contra uma mulher que caminhava na calçada e conseguiram salvá-la de uma tentativa de estupro em São Paulo. O caso ocorreu na manhã de 23 de outubro na zona sul de São Paulo e foi flagrado por câmeras de segurança da região. As imagens foram publicadas nesta quinta-feira (9), e o caso ganhou repercussão nas redes sociais. A abordagem aconteceu por volta das 6h30 na rua Dom Vilares, na Vila das Mercês.

As imagens mostram a mulher caminhando e um homem a seguindo. Segundo a polícia, o suspeito aborda a mulher e encosta um objeto cortante nas costas dela. A vítima se assusta e deixa a bolsa cair. Com o corpo ele prende a mulher contra o muro e, na sequência, a obriga a caminhar ao lado dele. O ônibus para ao lado e o suspeito novamente prende a mulher contra a parede.

Os dois então caminham pela calçada como se fossem um casal e viram a esquina. Nesse momento o ônibus para, e uma passageira desce e vai em direção à vítima. Na sequência o motorista e outros dois passageiros também descem. A passageira rapidamente tira a vítima de perto do homem. O motorista e os outros passageiros discutem brevemente com o suspeito, que vai embora.