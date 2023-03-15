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Em Santa Catarina

Mulher morre após ser empurrada por parceiro do 7° andar de prédio

Ante da queda, a farmacêutica Gabriela Alves Grecco, de 34 anos, discutiu com o homem com quem chegou ao apartamento localizado em Itajaí; suspeito fugiu do local
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 mar 2023 às 15:18

Publicado em 15 de Março de 2023 às 15:18

Uma farmacêutica de 34 anos morreu após cair do sétimo andar de um prédio em Itajaí (SC) e companheiro dela é suspeito de envolvimento no episódio.
Santa Catarina
Gabriela Grecco, 34 anos, morreu após cair do 7º andar de um prédio Crédito: Arquivo pessoal
Vizinhos contaram à polícia que Gabriela Alves Grecco chegou em casa com um homem na noite desta segunda-feira (13). Por volta das 7h desta terça-feira (14), eles discutiram e os vizinhos ouviram a mulher caindo do sétimo andar do edifício, localizado no bairro Cordeiro.
O homem, que tinha passado a noite com a vítima, fugiu do local, descendo o prédio pelas caixas de ar condicionado. Ele pulou o muro do condomínio antes da chegada da polícia.

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A vítima não chegou a ser socorrida, sendo declarada morta já no local, segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar.
A possibilidade de suicídio foi descartada pela polícia, que investiga o caso como feminicídio. Até o momento, a Polícia Civil de Santa Catarina não informou a prisão do suspeito. A identidade do suspeito não foi divulgada.
Esse é o segundo crime e feminicídio contra farmacêuticas noticiado pela imprensa neste mês de março, quando é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Marcelle Christine de Bulhões foi morta em Alagoas, no dia 8, e o acusado é o ex-marido.

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