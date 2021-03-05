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Três anos de apuração

MP do Rio cria força-tarefa para investigação de caso Marielle

Dois ex-policiais militares estão presos acusados de matar a vereadora e seu motorista, mas o mandante ainda não foi identificado

Publicado em 04 de Março de 2021 às 21:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 mar 2021 às 21:00
Cena da série
Cena da série "Marielle – O Documentário": vereadora foi assassinada no Rio de Janeiro junto ao motorista Anderson Gomes Crédito: Globoplay/Divulgação
O Ministério Público do Rio de Janeiro anunciou nesta quinta-feira (4) a criação de uma força-tarefa para dar continuidade às investigações sobre o homicídio da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes.
Perto de completar três anos de apuração, os investigadores ainda não descobriram quem foi o mandante do crime. Dois ex-policiais militares estão presos acusados de matar a vereadora e seu motorista. Eles serão julgados pelo Tribunal de Júri.
A força-tarefa terá três promotores, sendo duas que já atuavam no caso por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado): Simone Sibilio e Letícia Emile. O grupo atuará exclusivamente no caso, se afastando de suas atribuições.

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A criação da equipe faz parte da reformulação dos grupos especializados no MP-RJ, conduzida pelo procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos. Ele decidiu diminuir o volume de casos sob responsabilidade deles, criando forças-tarefas pontuais para investigações complexas, como é o caso Marielle.
Sibilio recusou o convite para permanecer na coordenação do Gaeco, mas aceitou continuar à frente da investigação sobre o homicídio da vereadora.
"Este caso sempre foi prioridade para o Ministério Público. E continuará sendo, razão pela qual aceitamos o convite de retornar para esta investigação, na certeza de que toda a estrutura será oferecida para que a elucidação do caso aconteça. Gostaria de ressaltar o meu total compromisso com a sociedade e com os familiares das vítimas no empenho e dedicação a este caso", afirmou Sibilio, em nota.
Os três membros atuarão em 14 procedimentos abertos a partir da investigação do homicídio.

MILÍCIA

Um dos desdobramentos do caso Marielle foi a Operação Intocáveis, que investigou a atuação da milícia de Rio das Pedras. A apuração apontou como chefe do grupo criminoso o ex-policial militar Adriano da Nóbrega, homenageado pelo senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e defendido em discurso em 2005 pelo presidente Jair Bolsonaro.
A ex-mulher e a mãe de Adriano estavam lotadas no antigo gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa. As duas foram acusadas de envolvimento no esquema da "rachadinha" na denúncia oferecida pelo MP-RJ contra o senador.

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Foi na deflagração da Operação Intocáveis que os investigadores apreenderam o celular de Danielle da Nóbrega, ex-mulher de Adriano, com mensagens de Fabrício Queiroz, apontado como operador financeiro do esquema de Flávio. Nelas, os promotores afirmam haver provas de que ela era uma "funcionária fantasma" e contribuía para a "rachadinha".
A troca de mensagens, obtida num desdobramento do caso Marielle, é uma das poucas provas contra Queiroz que não estão contaminadas pela quebra de sigilo bancário e fiscal anuladas pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça).
A prova pode ajudar os promotores do caso Flávio a embasar um novo pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal, para reabrir as investigações.

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