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Medida Provisória

MP de Privatização da Eletrobras recebe 570 emendas de parlamentares

Texto sugere que a privatização da Eletrobras deverá ocorrer por meio de aumento da oferta de ações ao mercado, de modo que a União diminua sua participação acionária

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 16:29

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

26 fev 2021 às 16:29
Cúpulas do Senado e da Câmara dos Deputados, em Brasília
Cúpulas do Senado e da Câmara dos Deputados, em Brasília Crédito: Waldemir Barreto/ Agência Senado
Deputados e senadores apresentaram 570 emendas ao texto da Medida Provisória (MP) 1.031/21, que trata da privatização da Eletrobrás. O prazo foi encerrado às 23h59 de ontem (25).
O texto sugere que o modelo de privatização da Eletrobras deverá ocorrer por meio de aumento da oferta de ações ao mercado, de modo que a União, que hoje tem 60% da Eletrobras, tenha sua participação acionária reduzida e passe a ser acionista minoritária. A União poderá também promover oferta pública de ações de sua propriedade.
A MP foi entregue pelo presidente Jair Bolsonaro aos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, na última terça (23).

DEBATE ANTIGO

O texto mais recente é bem parecido com o de outras duas propostas que tiveram a mesma finalidade: o projeto de lei proposto pelo governo Bolsonaro no final de 2019 que acabou não avançando no Congresso, e com o proposto pelo governo Temer, no início de 2018, que foi arquivado. A diferença é que a MP tem tramitação mais célere e, por isso, pode ajudar a destravar a discussão. Por enquanto, ainda não há definição de relatores da proposta na Câmara e no Senado.

EFEITO IMEDIATO

Para evitar problemas no processo, um dos únicos poderes imediatos da vigência da MP da Eletrobras é a liberação para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) iniciar estudos sobre o modelo de privatização da estatal. Fora isso, as outras medidas só terão efeito depois que o texto for aprovado e sancionado.

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