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Vice-presidente isolado

Mourão se recupera da Covid-19 e deve retomar atividades, diz assessoria

Por recomendação médica, Mourão passou por exames e apresentou resultados normais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 jan 2021 às 16:06

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 16:06

O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, participou do evento Vitória Summit, promovido pela Rede Gazeta
O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, participou do evento Vitória Summit, promovido pela Rede Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva
Diagnosticado com Covid-19 no dia 27, o vice-presidente Hamilton Mourão segue em isolamento no Palácio do Jaburu e passa bem, segundo a assessoria dele em nota divulgada nesta terça-feira (5). Por recomendação médica, Mourão passou por exames e apresentou resultados normais.
Ele deve retornar "em breve" ao expediente normal. "(Mourão) segue com programa de exercícios respiratórios, orientados por uma fisioterapeuta, conforme está previsto nesta fase de recuperação. O vice-presidente da República permanece em isolamento na residência oficial do Jaburu e, em breve, retornará às atividades normais", relatou o comunicado.
Desde o diagnóstico positivo para o novo coronavírus, o vice-presidente está isolado no Jaburu. Em maio, Mourão também ficou em quarentena após ter tido contato com um funcionário infectado pela covid. Na época, o teste deu negativo para a doença e, então, o vice retomou os trabalhos presenciais no Palácio do Planalto. O diagnóstico no dia 27 ocorreu após sintomas de dor e febre de 38 graus. Em boletins anteriores, a Vice-Presidência informou que o tratamento de Mourão incluiu os medicamentos hidroxicloroquina, Annita, azitromicina e remédios para dor e febre.

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