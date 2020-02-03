Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mourão diz ser 'fundamental' aprovar reformas tributária e administrativa
No Supremo

Mourão diz ser 'fundamental' aprovar reformas tributária e administrativa

O vice-presidente também destacou a importância da independência entre os Poderes e do papel desempenhado por cada um
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 14:01

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 14:01

O vice-presidente também destacou a importância da independência entre os Poderes e do papel desempenhado por cada um Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
Na abertura do ano Judiciário, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que é "fundamental" para o governo aprovar as reformas administrativa e tributária este ano Em nome do presidente Jair Bolsonaro, Mourão também destacou a importância da independência entre os Poderes e do papel desempenhado por cada um.
A fala foi acompanhada pelos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que serão responsáveis por estabelecer o ritmo da tramitação das propostas no Legislativo. Os dois não discursaram na cerimônia.

Veja Também

Hamilton Mourão exalta produção de míssil brasileiro

Mourão diz que AGU deve recorrer ao STF ou ao STJ para divulgar Sisu

Bolsonaro se irrita com vídeo em que Witzel chama Mourão de 'presidente'

O vice-presidente relembrou a aprovação da reforma da Previdência, em 2019. "Ficou claro que não é necessário utilizar-se de medidas não republicanas para aprovar as reformas que país necessita, como é o caso da Reforma da Previdência, que contou com todos os Poderes", afirmou.
Ele também destacou a Medida Provisória da Liberdade Econômica como forma de "garantir tratamento econômico entre aqueles que se dispõem a desenvolver o empreendedorismo no País".
"A redução da criminalidade a partir de postura do governo, que não é leniente com crime e nem com a corrupção, assegura aplicação mais eficiente dos recursos públicos e a preservação da integridade dos brasileiros", declarou.
Mourão disse, ainda, que "o Estado precisa se desenvolver em todos os aspectos, social econômico e fiscal, além do respeito pela entidade familiar como célula fundamental para a existência da sociedade, de modo a eliminar as mais variadas formas de injustiça".

Veja Também

Witzel 'esqueceu da ética e da moral' ao divulgar telefonema, diz Mourão

'Em time que está ganhando não se mexe', diz Mourão sobre ministério

Entre as autoridades que prestigiaram a solenidade estavam os ministros da Justiça, Sérgio Moro, da Advocacia-Geral da União (AGU), André Mendonça, e da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira. Os três são cotados para assumir alguma das duas vagas do STF que serão abertas durante o mandato do presidente Jair Bolsonaro.
A primeira delas será aberta em novembro com a aposentadoria compulsória do decano do STF, Celso de Mello. A segunda cadeira ficará vaga com a saída de Marco Aurélio Mello em julho do ano que vem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados