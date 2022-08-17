Motorista de app rendido por bandidos é achado; 4 jovens estão desaparecidos

Em depoimento a agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), onde o caso é investigado, o homem relatou que o veículo que dirigia foi abordado por um grupo armado. Segundo o condutor do veículo, ele gritou que era trabalhador e ouviu dos criminosos que nada aconteceria com ele. Ele dirigiu até o bairro de Cabuçu e foi liberado, mas os quatro jovens foram amarrados e levados pelo grupo. As informações são da TV Globo.