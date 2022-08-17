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Rio de Janeiro

Motorista de app rendido por bandidos é achado; 4 jovens estão desaparecidos

Jovens estavam em um carro de aplicativo, quando foram rendidos por um grupo de homens fortemente armados; caso aconteceu na última sexta-feira (13)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 ago 2022 às 16:13

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 16:13

Polícia Civil do Rio ainda não tem notícias sobre o paradeiro de quatro jovens desaparecidos desde sexta-feira, 13, quando estavam em um carro por aplicativo e foram rendidos por um grupo de homens fortemente armados. O caso aconteceu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O motorista foi encontrado e passa bem.
Em depoimento a agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), onde o caso é investigado, o homem relatou que o veículo que dirigia foi abordado por um grupo armado. Segundo o condutor do veículo, ele gritou que era trabalhador e ouviu dos criminosos que nada aconteceria com ele. Ele dirigiu até o bairro de Cabuçu e foi liberado, mas os quatro jovens foram amarrados e levados pelo grupo. As informações são da TV Globo.
À polícia, o motorista informou que não procurou nenhuma delegacia por medo. O carro dele já foi periciado. Os jovens desaparecidos têm idades entre 21 e 28 anos. A suspeita é de que tenham sido alvo de uma milícia que atua na região.

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