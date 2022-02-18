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Petrópolis

Mortes pela chuva em Petrópolis chegam a 120

Ruas do centro histórico precisaram ser interditadas devido a outro temporal que atingiu a cidade nesta quinta-feira (17)

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 08:28

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

18 fev 2022 às 08:28
O número de mortes pela chuva em Petrópolis chegou a 120, segundo a Defesa Civil estadual. Na última terça-feira (15), forte temporal caiu sobre a cidade da região serrana fluminense, provocando deslizamentos e enchentes em vários pontos.
Ontem (17) outro temporal atingiu a cidade, provocando novas enchentes. Ruas do centro histórico precisaram ser interditadas devido a alagamentos. Sirenes tocaram em alguns locais e pessoas tiveram que sair de suas casas em locais como a Quitandinha. Na comunidade 24 de Maio, novo deslizamento foi registrado.
De acordo com a Defesa Civil municipal de Petrópolis, núcleos de chuva de fraca a moderada se deslocam hoje em direção à cidade. O presidente da República, Jair Bolsonaro, deve sobrevoar o município na manhã de hoje. Em seguida, deve participar de reunião de trabalho com autoridades locais para definir medidas emergenciais.

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