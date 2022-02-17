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Petrópolis

Polícia diz que mais de 130 estão desaparecidos em Petrópolis

Cerca de 500 bombeiros estão trabalhando em busca dos desaparecidos

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 10:41

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

17 fev 2022 às 10:41
Polícia Civil recebeu informações de que, até o início da manhã de hoje (17), havia 134 pessoas desaparecidas depois do temporal que atingiu Petrópolis, na região serrana fluminense, na última quarta-feira (15). As informações estão sendo recolhidas pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).
Equipes de resgate caminham em local de deslizamento de terra no Morro da Oficina após chuvas torrenciais em Petrópolis, Brasil 16 de fevereiro de 2022. REUTERS/Ricardo Moraes ORG XMIT: GDN
Equipes de resgate caminham em local de deslizamento de terra no Morro da Oficina após chuvas torrenciais em Petrópolis Crédito: REUTERS/Ricardo Moraes/Folhapress
De acordo com a Polícia Civil, os agentes estão percorrendo pontos de apoio e abrigos da cidade. Os dados serão cruzados com a relação de corpos que estão no Instituto Médico Legal (IML) da região.
Uma força-tarefa com cerca de 200 peritos legistas e criminais, papiloscopistas, técnicos e auxiliares de necropsia, servidores de cartório e de diversas delegacias está trabalhando para agilizar a identificação e liberação dos corpos. Trinta e três vítimas haviam sido identificadas até o início da manhã de hoje.

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