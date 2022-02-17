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Vasco vai leiloar camisas de titulares contra o Bangu para ajudar vítimas das chuvas em Petrópolis

Torcedores que forem ao jogo em São Januário também podem levar doações de alimentos não-perecíveis, roupas, material de limpeza, água mineral, álcool em gel e máscaras...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 16:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 16:35
O Vasco anunciou, nesta quinta-feira, que vai leiloar as camisas dos 11 titulares do jogo desta noite contra o Bangu, às 20h, em São Januário, para ajudar as vítimas das fortes chuvas em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, na última terça. A ação será realizada através do site playforacause.com.br na próxima semana.Na manga das camisas haverá uma inscrição especial com SOS Petrópolis e cada uma será autografadas pelos jogadores. As camisas serão usadas apenas no primeiro tempo da partida. Toda a renda líquida da ação será destinada às famílias locais, via associação SOS Serra.
Vale lembrar que os torcedores que forem ao jogo desta quinta-feira poderão levar doações para os moradores de Petrópolis como: alimentos não-perecíveis, roupas, material de limpeza, água mineral, álcool em gel e máscaras. Essa ação é uma parceria da Ferj e do Vasco. As doações serão depositadas em tendas especiais nos portões de entrada do estádio.
Na última terça-feira, a cidade foi atingida por fortes chuvas. Até às 13h desta quinta o número de mortos chegou a 106 e mais 134 pessoas estão desaparecidas. Depois do temporal, o Centro da cidade ficou inundado e os corpos apareceram depois que o nível do rio desceu. Houve ainda um deslizamento no Morro da Oficina, no bairro Alto da Serra, com pelo menos 80 casas atingidas. A chuva também provocou queda de barreiras em diferentes pontos.
Crédito: VascoestápromovendoaçõesparaajudarvítimasdaschuvasemPetrópolis(Foto:Divulgação/Vasco

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