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Porto Alegre

Morte de negro em supermercado é crime bárbaro, diz Gilmar Mendes

O ministro se referiu à notícia de que ontem (19), na véspera do Dia da Consciência Negra, um homem negro, de 40 anos de idade, foi espancado até a morte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2020 às 15:42

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 15:42

Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Fellipe Sampaio /SCO/STF
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes disse hoje (20) ser escandalosa a notícia do assassinato bárbaro de um homem negro em um supermercado de Porto Alegre, em pleno Dia da Consciência Negra, celebrado hoje (20).
O Dia da Consciência Negra amanheceu com a escandalosa notícia do assassinato bárbaro de um homem negro espancado em um supermercado. O episódio só demonstra que a luta contra o racismo e contra a barbárie está longe de acabar. Racismo é crime!, escreveu o ministro em sua conta oficial no Twitter.
O ministro se referiu à notícia de que ontem (19), na véspera do Dia da Consciência Negra, celebrado hoje (20), um homem negro, de 40 anos de idade, foi espancado até a morte no supermercado Carrefour de um bairro da zona norte de Porto Alegre. Um vídeo que mostra a cena causa grande repercussão nas redes sociais.
Nesta sexta-feira (20), sem citar o crime, outros ministros do Supremo também se manifestaram por ocasião do Dia da Consciência Negra, entre os quais o presidente da Corte, Luiz Fux, e Luís Roberto Barroso, também presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O Brasil foi a sociedade escravocrata mais longa de todo o mundo e por isso devemos cotidianamente nos lembrarmos disso para termos a inclusão social como resgate histórico, disse Fux pela manhã, durante o Congresso Nacional do Registro Civil.
Em sua conta oficial no Twitter, o ministro Luís Roberto Barroso lembrou o julgamento em que o TSE determinou distribuição proporcional de recursos de campanha entre candidatos brancos e negros. Ele escreveu que o país tem o dever de reparar a chaga moral da escravidão.

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