Morte de Beto Freitas é mais selvagem que caso de George Floyd, diz reitor

Isso ocorre porque o racismo estrutural só pode funcionar com um processo permanente de demonização do outro. Não basta dizer que um negro e um branco são diferentes, mas subordinar. É uma ferramenta de convencimento de que, se aquela raça é inferior a minha, sou superior. A demonização significa desconstituir os caracteres humanos e depois tentar colocá-los em uma relação que se traduz como o bem contra o mal. Eu sou bom e belo, ele é inferior, o feio e o maldito. Por conta disso, não só posso como devo combater esse feio que produz o mal. Devo eliminá-lo. Constitui-se como uma ameaça. Diante de uma situação concreta, esse pensamento traz a a discriminação. Se o negro entrou no shopping, e negro é ladrão.. Qualquer gesto diferente e que remete a essa dimensão pode ser o suficiente para abordar, intervir, cercear e, no limite, exterminar. Para mudar, é preciso transformar a dimensão do que é belo em um belo diverso. Depois, precisamos transformar a dimensão ética, onde o mal está sempre no outro.