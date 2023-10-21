Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Morre o jornalista Carlos Amorim, ex-diretor do Fantástico, aos 71 anos em SP
Premiado

Morre o jornalista Carlos Amorim, ex-diretor do Fantástico, aos 71 anos em SP

Ele também foi diretor de jornalismo da emissora nos escritórios do Rio de Janeiro e na capital paulista. Família não divulgou a causa da morte

Publicado em 21 de Outubro de 2023 às 15:55

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 out 2023 às 15:55
Morreu na tarde deste sábado (21) Carlos Roberto Amorim da Silva, ex-diretor do Fantástico (Globo), aos 71 anos. A informação foi divulgada pela família, que não informou a causa da morte. Ele estava internado no hospital oncológico AC Camargo, no bairro da Liberdade, em São Paulo.
Na revista eletrônica, ele ficou de 1991 e 1992 e também foi diretor de jornalismo da emissora nos escritórios do Rio de Janeiro e na capital paulista. Lá, permaneceu por 19 anos. Em 1994, Amorim venceu o prêmio Jabuti pelo livro reportagem "Comando Vermelho - A História Secreta do Crime Organizado", publicado pela editora Record.
O jornalista Carlos Amorim ganhou prêmios durante a carreira.
O jornalista Carlos Amorim ganhou prêmios durante a carreira. Crédito: Reprodução
Ele também recebeu os prêmios Vladimir Herzog e Simon Bolivar. Além da Globo, o jornalista trabalhou na TV Manchete como diretor de jornalismo, na Band e na Record, onde criou o jornal Band News e o programa Domingo Espetacular, respectivamente. Nos últimos tempos, se dedicava a projetos cinematográficos independentes para o cinema e TV, tendo atuado como roteirista e diretor de mais de 50 documentários.
Ele deixa a mulher e quatro filhos. O corpo do jornalista será cremado na tarde deste sábado, em cerimônia reservada aos familiares, no Crematório Vila Alpina.

Veja Também

Victor & Leo farão estreia de nova turnê nacional em Guarapari

Multinacional capixaba de cosméticos chega a Viana e gera 120 empregos

Força Nacional começa a patrulhar vias no Rio de Janeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Fantástico Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Isabel Veloso anuncia sexo e nome do bebê que espera
Viúvo de Isabel Veloso rebate críticas sobre namoro: 'Seguir em frente não é falta de amor'
Novas imagens mostram os momentos antes do assassinato de casal em Cariacica por policial militar
Novas imagens mostram momentos antes de PM matar casal em Cariacica
Imagem de destaque
O que é hemofilia? Veja 6 mitos e verdades sobre a doença

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados