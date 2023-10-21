Morre o jornalista Carlos Amorim, ex-diretor do Fantástico, aos 71 anos em SP

Morreu na tarde deste sábado (21) Carlos Roberto Amorim da Silva, ex-diretor do Fantástico (Globo), aos 71 anos. A informação foi divulgada pela família, que não informou a causa da morte. Ele estava internado no hospital oncológico AC Camargo, no bairro da Liberdade, em São Paulo.

Na revista eletrônica, ele ficou de 1991 e 1992 e também foi diretor de jornalismo da emissora nos escritórios do Rio de Janeiro e na capital paulista. Lá, permaneceu por 19 anos. Em 1994, Amorim venceu o prêmio Jabuti pelo livro reportagem "Comando Vermelho - A História Secreta do Crime Organizado", publicado pela editora Record.

O jornalista Carlos Amorim ganhou prêmios durante a carreira. Crédito: Reprodução

Ele também recebeu os prêmios Vladimir Herzog e Simon Bolivar. Além da Globo, o jornalista trabalhou na TV Manchete como diretor de jornalismo, na Band e na Record, onde criou o jornal Band News e o programa Domingo Espetacular, respectivamente. Nos últimos tempos, se dedicava a projetos cinematográficos independentes para o cinema e TV, tendo atuado como roteirista e diretor de mais de 50 documentários.