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Rio de Janeiro

Morre mais um paciente após incêndio de Hospital de Bonsucesso

Com o óbito chegam a oito o total de pacientes mortos desde o incêndio ocorrido no dia 27 de outubro; as causas do incêndio ainda estão sendo apuradas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 16:56

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 16:56

A fachada do Hospital Federal de Bonsucesso, onde houve o incêndio nesta terça (27)
A fachada do Hospital Federal de Bonsucesso, onde houve o incêndio nesta terça (27) Crédito: Google Maps
Uma mulher de 61 anos que havia sido transferida do Hospital Federal de Bonsucesso para o CER Leblon após o incêndio ocorrido na unidade hospitalar na semana passada morreu na noite de domingo (1º). Com isso, chegam a oito o total de pacientes mortos desde o incêndio. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a mulher já havia dado entrada na unidade municipal no dia 27 em estado muito grave e instável, com uso de respirador. Dentre os mortos após o incêndio, foi o quarto caso de paciente internado na rede municipal.
Na noite de sábado, 31, um bebê de um ano morreu no Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira, da UFRJ, para onde havia sido levado na quarta-feira passada, um dia após o incêndio. No domingo, 1º, um idoso de 93 anos, também transferido em decorrência do incêndio e levado para o Hospital de Campanha do Riocentro, morreu.
O Hospital de Bonsucesso está fechado desde o dia 27, apesar de o fogo ter atingido apenas um dos prédios que compõem o complexo O Prédio 1 foi interditado pela Defesa Civil do município, que constatou risco de comprometimento da estrutura. Os demais prédios não foram atingidos pelas chamas e deverão voltar a funcionar normalmente nesta quarta-feira, 4.
As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas pela Polícia Federal. O que se sabe é que ele atingiu o almoxarifado do Prédio 1, que abrigava também a enfermaria o Centro de Terapia Intensiva.

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