Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Morre filho do governador Ronaldo Caiado em Goiás
Aos 40 anos

Morre filho do governador Ronaldo Caiado em Goiás

Ronaldo Caiado Filho morreu na manhã deste domingo (3). A causa da morte ainda não foi divulgada pela família
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 jul 2022 às 18:22

Publicado em 03 de Julho de 2022 às 18:22

Morreu na manhã deste domingo (3), aos 40 anos, Ronaldo Caiado Filho, filho do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil). A causa da morte ainda não foi divulgada pela família.
Ronaldo Caiado Filho, filho do governador de Goiás, morreu na manhã deste domingo (3)
Ronaldo Caiado Filho, filho do governador de Goiás, morreu na manhã deste domingo (3) Crédito: Reprodução | Facebook Ronaldo Caiado
O governador recebeu a notícia pela manhã quando participava de uma das missas de encerramento da Festa do Divino Pai Eterno, em Trindade, a cerca de 25 quilômetros da capital Goiânia, onde participava das festividades desde às 5h30.
Ronaldo Filho tinha 40 anos e era o segundo filho do primeiro casamento do governador com Thelma Gomes.
O velório será realizado a partir das 16h, deste domingo (3), no Cemitério Vale do Cerrado, em Goiânia.
A assessoria de imprensa do governo estadual divulgou uma nota lamentando a morte do filho do governador.
"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Ronaldo Ramos Caiado Filho, filho do governador Ronaldo Caiado e de Thelma Gomes. Ele morreu neste domingo (03/07), aos 40 anos. A família enlutada pede a todos orações para enfrentar este momento de imensa dor", afirma nota divulgada pela assessoria do governador.
O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), lamentou a morte de Ronaldo Filho pelas redes sociais.
"Poucas notícias podem ser tão tristes quanto a do falecimento de uma pessoa jovem, que tinha uma larga e enriquecedora trajetória pela frente. Eu e minha esposa, Thelma Cruz, somos amigos da família e estaremos sempre ao lado de todos. Nos unimos em oração por Ronaldo Filho e pedimos para que todos os milhares de goianas e goianos façam o mesmo", escreveu.
O senador Kajuru também se manifestou pela internet. "Estou muito abalado! Eu o adorava, nossos almoços em São Paulo na época de Band e SBT. Ronaldo Filho certamente no colo de Deus".

Veja Também

Mulher morre atropelada pelo próprio carro na garagem de casa em Apiacá

Homem é morto com golpes de facão em assentamento MST, em Pinheiros

Vazar informação sigilosa do emprego coloca sua carreira em risco; entenda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Goiás Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Com curadoria de Ailton Krenak, exposição “Você Já Escutou a Terra?” tem experiência imersiva
Sucesso na COP 30, exposição chega ao ES com entrada gratuita
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 13 a 19 de abril de 2026
Imagem de destaque
Aposta de Vitória bate na trave e quase leva prêmio milionário da Mega

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados