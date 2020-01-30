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Canal Eletrônico

Moro diz que combater corrupção 'não é projeto pessoal' e abre canal de denúncias

O ministro pede divulgação da iniciativa. 'Alô imprensa, favor divulgar. É de interesse público.'

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 15:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 15:26
O ministro Sérgio Moro.  Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O ministro Sérgio Moro inaugurou um canal eletrônico de denúncias contra a corrupção. A ferramenta, que pode ser acessada no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi elaborada em parceria com o International Chamber of Commerce (ICC) do Brasil e garante o anonimato do denunciante.
"Clique abaixo pra conhecer o canal de denúncias contra corrupção", convida Moro, em mensagem postada em sua página no Twitter, levando seus dois milhões de seguidores ao endereço da Pasta que dá acesso ao canal de denúncias.
O ministro pede divulgação da iniciativa. "Alô imprensa, favor divulgar. É de interesse público."
O novo serviço para receber denúncias de atos ilícitos já está disponível.
Segundo Moro, a Ouvidoria-Geral do Ministério "irá receber essas denúncias e realizar o encaminhamento necessário para a apuração".
O ministro destacou o apoio da Controladoria Geral da União. "Combater a corrupção não é um projeto pessoal ou de Governo, é um projeto de País."
"Setor público e privado têm que trabalhar juntos contra a corrupção. Orgulhosamente, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o ICC - International Chamber of Commerce Brasil inauguraram juntos um canal eletrônico de comunicação, com garantia do anonimato da fonte, de denúncias de corrupção para o Governo", convocou o ministro.
Moro assinala que o "objetivo é ampliar a comunicação direta entre o setor empresarial e o governo na prevenção de crimes como corrupção e lavagem de dinheiro".

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