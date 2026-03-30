Prisão domiciliar

Moraes manda Bolsonaro explicar publicação de Eduardo para avaliar violação em domiciliar

Em vídeo, filho do ex-presidente diz fazer gravação para mostrar ao pai, que está impedido de usar redes; se ministro do STF entender que houve burla, poderá determinar volta de Bolsonaro ao regime fechado

Publicado em 30 de março de 2026 às 11:18

BRASÍLIA - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), pediu que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) explique uma publicação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro para avaliar se há violação à proibição de uso das redes sociais, uma das regras da prisão do ex-presidente em regime domiciliar.

Se Moraes entender que houve burla, Bolsonaro, que está em prisão domiciliar humanitária temporária para cuidar de seus problemas de saúde, poderá voltar para o regime fechado. Os advogados têm 24 horas para prestar esclarecimentos.

Policiais militares fazem guarda na entrada do condomínio onde o ex-presidente Jair Bolsona cumpre prisão domiciliar Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A publicação a que o ministro se refere é um vídeo que circulou no X em que o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, diz a uma plateia que está gravando sua fala para depois mostrar para o pai.

"Vocês sabem por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu estou mostrando para o meu pai e vou provar para todo mundo no Brasil que você não pode calar um movimento de forma injusta, tirando o seu líder, Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado", diz Eduardo.

Agora, já madrugada no Brasil, hora ruim para postar, mas o farei assim mesmo, pois não busco likes, e sim falar de um sentimento sincero.



Para quem não entende, o @CPAC é a nossa copa do mundo, o maior evento conservador da Terra, o local onde diversas autoridades americanas e… pic.twitter.com/CCIBH0Sqku — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) March 29, 2026

A declaração ocorreu durante a CPAC (Conferência de Ação Política Conservadora), evento realizado entre 25 e 28 de março nos Estados Unidos, onde o ex-deputado — réu sob a acusação de tentar atrapalhar a investigação sobre a trama golpista — mora há cerca de um ano.

Na decisão em que pede explicações à defesa de Bolsonaro, Moraes relembra que a prisão domiciliar humanitária está condicionada a uma série de requisitos, entre eles a proibição do uso de redes sociais, inclusive por intermédio de terceiros.

Moraes também proibiu a gravação de vídeos ou áudios pelo próprio ex-presidente ou por meio de terceiros. O ministro disse que o descumprimento das regras implicará na revogação da domiciliar e no retorno imediato ao regime fechado.

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