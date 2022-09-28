Moraes faz gesto de 'faca no pescoço' em julgamento sobre lives do presidente

Nesta terça-feira (27), enquanto o plenário julgava se o presidente Jair Bolsonaro (PL) poderia continuar usando a estrutura do Palácio do Alvorada para fazer suas lives semanais durante a campanha, o ministro passou o dedo no pescoço, aparentemente em um gesto de forca ou degola. O momento foi captado pela TV Justiça.

Alexandre de Moraes fez gesto durante julgamento no TSE Crédito: TSE / Youtube / Reprodução

O gesto foi feito logo após Moraes, que presidia a sessão, passar a palavra para a ministra Maria Cláudia Bucchianeri. Antes dela, o ministro Carlos Horbach votou contra restringir as transmissões do vivo do presidente. O placar terminou em 4 a 3 para proibir Bolsonaro de fazer as lives eleitorais em "espaços exclusivos" da Presidência da República.

Nas redes sociais, os filhos do presidente tentaram associar o gesto de Moraes ao julgamento. O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) publicou o vídeo e questionou: "O que será que o Ministro Alexandre de Moraes quis dizer com esse gesto?"

O que será que o Ministro Alexandre de Moraes quis dizer com esse gesto? pic.twitter.com/WTDcvEtajO — Carlos Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@CarlosBolsonaro) September 28, 2022

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) compartilhou uma publicação que classifica o episódio como uma "situação extremamente preocupante".