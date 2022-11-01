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Protestos

Moraes determina que polícias tomem ações imediatas contra interdições

O presidente do TSE atendeu a um pedido da Confederação Nacional dos Transportes e do vice-procurador geral eleitoral; multa por descumprimento é de R$ 100 mil por hora ao diretor da PRF em caso de descumprimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2022 às 22:00

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 22:00

Alexandre de Moraes
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes Crédito: Alejandro Zambrana / TSE
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, determinou na noite desta segunda-feira (31) que a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares dos estados tomem ações imediatas para desobstrução de vias ocupadas ilegalmente.
Moraes atendeu a um pedido da Confederação Nacional dos Transportes e do vice-procurador geral eleitoral.
Protestos
Manifestantes bloqueiam a BR 101, em Linhares, na altura da Ponte Joaquim Calmon Crédito: Internauta
Somente no Espírito Santo, os atos bloquearam as rodovias federais em pelo menos 14 pontos ao logo desta segunda-feira (31). Os protestos também ao menos em 13 estados. Os atos foram desencadeados pela vitória de Lula, do PT, na eleição para presidente do Brasil. O petista derrotou Jair Bolsonaro, do PL, apoiado por lideranças da categoria. 
"Que sejam imediatamente tomadas, pela Polícia Rodoviária Federal e pelas respectivas polícias militares estaduais – no âmbito de suas atribuições – , todas as medidas necessárias e suficientes, a critério das autoridades responsáveis do poder executivo federal e dos poderes executivos estaduais, para a imediata desobstrução de todas as vias públicas que, ilicitamente, estejam com seu trânsito interrompido", escreveu Moraes.
O ministro também determinou para o diretor da PRF, Silvinei Vasques, em caso de descumprimento da ordem, multa de R$ 100 mil por hora e eventual afastamento do cargo.
(Com informações de g1)

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