Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Moradores começam a voltar para casa após rompimento de barragem
Região do Cariri

Moradores começam a voltar para casa após rompimento de barragem

De acordo com o Coronel Holanda, comandante do Corpo de Bombeiros e coordenador geral da defesa civil do Ceará, a situação atual está sob controle
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2020 às 16:51

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 16:51

Obra da transposição do Rio São Francisco vaza e 2 mil pessoas são evacuadas no CE
Obra da transposição do Rio São Francisco vaza e 2 mil pessoas são evacuadas no CE Crédito: Adalberto Marques/MDR
Parte dos moradores de Jati (CE), na região do Cariri, afetados pelo rompimento na estrutura da barragem que recebe águas da transposição do Rio São Francisco, já está voltando para suas casas. Cerca de 2 mil moradores tiveram que deixar suas residências na noite de sexta-feira, 21, quando a estrutura rompeu, causando grande vazamento de água na região.
O dentista, Thobias Linhares, morador do município, comenta que após o rompimento foi possível ouvir o grande barulho da água. "Na hora que rompeu não deu para ouvir, só depois que começou a jorrar água. Quando a sirene começou a alertar a população do perigo, todo mundo ficou muito aflito. Muita correria, as pessoas abandonando suas casas", conta. Agora, segundo Linhares, as famílias já foram avisadas que está tudo sob controle. "Ouvi falar que já está tudo resolvido, que não há ameaça de rompimento da barragem e já estão liberando as pessoas para voltar para suas casas".
De acordo com o Coronel Holanda, comandante do Corpo de Bombeiros e coordenador geral da defesa civil do Ceará, a situação atual está sob controle. "Estamos fazendo uma triagem seletiva com os moradores. Os que não puderem voltar para casa permanecem na residência de familiares ou em prédios públicos do município. O governo está dando todo o suporte para a população", reforça.
O comandante comentou ainda que todo o maquinário já está no local para dar início ao plano de ação para a reconstrução da estrutura que se rompeu. O governador do Estado, Camilo Santana, está em Jati acompanhando a situação.
A barragem faz parte do trecho 1 (Jati-Cariús) do chamado Cinturão das Águas do Ceará. Na quinta-feira, 21, o Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, foi à Jati acionar as comportas para permitir a passagem das águas.

Veja Também

Marinho diz que não houve dano à estrutura de barragem após duto rompido

Obra da transposição do Rio São Francisco vaza e 2 mil pessoas são evacuadas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados