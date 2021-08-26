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Bairro da Glória

Monumento em homenagem ao descobrimento do Brasil é incendiado no Rio

A Polícia Civil tenta descobrir os responsáveis pelo ato; a Secretaria Municipal de Conservação do Rio informou ter registrado a ocorrência na Polícia Civil

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 15:38

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 ago 2021 às 15:38
No Rio de Janeiro, manifestantes incendiaram o monumento Descobrimento do Brasil, localizado no Largo da Glória durante a madrugada
No Rio de Janeiro, manifestantes incendiaram o monumento Descobrimento do Brasil, localizado no Largo da Glória durante a madrugada Crédito: Twitter/@RAfirmativa
Um monumento em homenagem ao descobrimento do Brasil, instalado na Glória, zona sul do Rio de Janeiro, foi incendiado na madrugada da última terça-feira (24). A Polícia Civil tenta descobrir os responsáveis pelo ato de vandalismo. Imagens que circulam nas redes sociais atribuem o ato a movimentos contrários à adoção do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, que estava na pauta de julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) desta quarta-feira (25). Pelo menos a base da obra foi atingida pelas chamas, que deixaram marcas pretas.
O monumento, intitulado Descobrimento do Brasil, foi inaugurado em 1900, em homenagem aos 400 anos da chegada dos portugueses ao País. A obra tem um pedestal de granito e estátuas de Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz de Caminha e frei Henrique de Coimbra, em bronze. Ela foi criada pelo escultor Rodolfo Bernardelli e produzida na oficina Thiebaut, em Paris.
A Secretaria Municipal de Conservação do Rio informou ter registrado a ocorrência na Polícia Civil. A Gerência de Monumentos e Chafarizes, vinculada à pasta, iniciou um trabalho de limpeza e está avaliando os danos causados pelo fogo.
Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 9ª DP (Catete) e investigadores buscam imagens e testemunhas que ajudem a identificar o autor do incêndio.

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