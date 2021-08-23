"Momento político de desgaste", diz Mourão sobre pedido de impeachment

Ele evitou fazer julgamento de valor sobre a decisão de pedir a retirada do ministro da Corte e disse que o governo agiu corretamente ao entrar com ação na qual pedia que o STF só agisse após provocação da Procuradoria Geral da República.

"Depois de mais de um ano, o governo tomou a atitude que eu acho correta em relação àquele inquérito que é conduzido pelo Alexandre de Moraes, procurando colocar em termos jurídicos a questão do regulamento interno do STF, que serviu de base para a abertura do inquérito. Agora que se tome uma decisão se aquilo realmente é válido, se foi recepcionado pela Constituição de 1988. Essa é a maneira correta de você reagir usando a lei", declarou o vice em sinal de aprovação da atitude.