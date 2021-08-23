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Crise institucional

"Momento político de desgaste", diz Mourão sobre pedido de impeachment

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o pedido de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes "é um processo previsto pela Constituição" e minimizou conversa com jornalistas

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 14:11

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 ago 2021 às 14:11
O vice-presidente Hamilton Mourão
O vice-presidente Hamilton Mourão Crédito: Reprodução Twitter @GeneralMourao
O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta segunda-feira (23), que o pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes entregue pelo presidente Jair Bolsonaro ao Senado na última sexta-feira (20) faz parte da "luta política" e revela "momento político de desgaste". "É um processo previsto pela Constituição", minimizou em conversa com jornalistas.
Ele evitou fazer julgamento de valor sobre a decisão de pedir a retirada do ministro da Corte e disse que o governo agiu corretamente ao entrar com ação na qual pedia que o STF só agisse após provocação da Procuradoria Geral da República.
"Depois de mais de um ano, o governo tomou a atitude que eu acho correta em relação àquele inquérito que é conduzido pelo Alexandre de Moraes, procurando colocar em termos jurídicos a questão do regulamento interno do STF, que serviu de base para a abertura do inquérito. Agora que se tome uma decisão se aquilo realmente é válido, se foi recepcionado pela Constituição de 1988. Essa é a maneira correta de você reagir usando a lei", declarou o vice em sinal de aprovação da atitude.

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