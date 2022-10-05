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Longevidade

Modelo mais velha do mundo, Carmen Dell'Orefice posa nua aos 91 anos

Ela estampou a capa da revista americana New You ao lado da também modelo Beverly Johnson, 69

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 15:58

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 out 2022 às 15:58
A modelo americana Carmen Dell'Orefice, conhecida na indústria da moda como a "modelo mais velha do mundo", posou nua em ensaio para uma revista aos 91 anos de idade.
Carmen Dell'Orefice é conhecida na indústria da moda como a
Carmen Dell'Orefice é conhecida na indústria da moda como a "modelo mais velha do mundo" Crédito: Redes sociais
Carmen estampou a capa da revista americana New You ao lado da também modelo Beverly Johnson, de 69 anos, que foi a primeiro modelo negra a aparecer na capa da revista Vogue.
A dupla falou sobre longevidade, estilo e envelhecimento.
Em uma das fotos do ensaio, Carmen aparece coberta apenas por um lençol, usando uma calcinha da cor de sua pele. Ela contou à publicação como se sentiu ao posar nua aos 91 anos.
"É como posar para o fotógrafo aclamado Fadil [Berisha, que fez as imagens do ensaio]. É a percepção dele do que ele vê em mim ou em você. Nós estamos ali e uma sinergia começa a acontecer, e aí ele faz acontecer. Tem a ver com a mentalidade do fotógrafo. E a mentalidade do fotógrafo é superior, não está na sarjeta. É tudo uma projeção. Nós, modelos, somos atrizes silenciosas e tudo tem a ver com isso", disse.
Beverly, por sua vez, deu dicas de como manter o bem-estar e saúde.
"Eu faço pilates. Todos sabemos que você deve comer bem, beber muita água, fazer exercício ou ter algum tipo de rotina. Eu tento cuidar de mim mesma todos os dias. Isso significa que eu medito também. Eu tenho uma vida espiritual, quatro netos e minha filha. Todas essas coisas somadas ao amor me mantém em equilíbrio", afirmou.

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