Modelo mais velha do mundo, Carmen Dell'Orefice posa nua aos 91 anos

A modelo americana Carmen Dell'Orefice, conhecida na indústria da moda como a "modelo mais velha do mundo", posou nua em ensaio para uma revista aos 91 anos de idade.

Carmen Dell'Orefice é conhecida na indústria da moda como a "modelo mais velha do mundo" Crédito: Redes sociais

Carmen estampou a capa da revista americana New You ao lado da também modelo Beverly Johnson, de 69 anos, que foi a primeiro modelo negra a aparecer na capa da revista Vogue.

A dupla falou sobre longevidade, estilo e envelhecimento.

Em uma das fotos do ensaio, Carmen aparece coberta apenas por um lençol, usando uma calcinha da cor de sua pele. Ela contou à publicação como se sentiu ao posar nua aos 91 anos.

"É como posar para o fotógrafo aclamado Fadil [Berisha, que fez as imagens do ensaio]. É a percepção dele do que ele vê em mim ou em você. Nós estamos ali e uma sinergia começa a acontecer, e aí ele faz acontecer. Tem a ver com a mentalidade do fotógrafo. E a mentalidade do fotógrafo é superior, não está na sarjeta. É tudo uma projeção. Nós, modelos, somos atrizes silenciosas e tudo tem a ver com isso", disse.

Beverly, por sua vez, deu dicas de como manter o bem-estar e saúde.