Misantropia: saiba o que significa mensagem disparada em alerta falso

Print mostra mensagem de texto atribuída à Defesa Civil recebida por morador do Rio de Janeiro na madrugada deste sábado (20) Reprodução

Na madrugada deste sábado (20), pessoas de várias cidades do Brasil despertaram com um alerta sonoro no celular, acompanhado de uma mensagem com o seguinte texto: “Defesa Civil: misantropia” e versões variantes. O alerta, emitido após uma invasão cibernética dos sistema da Defesa Civil, chamou atenção para o termo, que aparece entre os mais pesquisado pelos usuários no Google, de acordo com ferramenta de análise de dados do buscador.

Segundo o Dicionário Houaiss, a palavra misantropia significa “ódio pela humanidade, falta de sociabilidade, melancolia, depressão, tristeza”. Os antônimos de misantropia são “altruísmo, filantropia”.

De acordo com o psicólogo Paulo Gomes, misantropia não é um transtorno mental, que entre em uma classificação como CID [Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde] ou DSM (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais]. O termo significa uma característica da pessoa.

“É como o niilismo, que é essa falta de crença, de não acreditar em nada, ficar sem objetivo, sem motivação. Eu já vi pacientes com depressão severa se declararem niilistas, mas pode ocorrer em qualquer pessoa comum”, complementa.

Por não se tratar de uma mensagem que trazia um alerta real desastre, muitas pessoas acabaram ignorando o conteúdo, apesar do susto. “Quase parei no teto do quarto [com o alerta sonoro]. Mas, como algumas letras da palavra haviam sido trocadas por numerais, nem entendemos o que estava escrito”, diz a advogada Patrícia Lamarão, moradora de Brasília.

Já outras pessoas, depois de terem o sono interrompido, foram tentar entender origem daquela mensagem. “Fui pesquisar aquela situação toda na internet. E, em uma leitura rápida para a madrugada, entendi que era algo como um alerta de desconfiança do ser humano. Uma mensagem forte. Ficou difícil de voltar a dormir”, declarou o professor de arte, Paulo Costa, também morador da capital federal

Defesa Civil

Após a emissão do alerta, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional informou, por meio de nota, que a mensagem havia sido disparada remotamente por um possível invasor do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.