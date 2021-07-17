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Internado na sexta-feira

Ministro Rogério Marinho tem alta após angioplastia para instalação de stent

Ele sentiu mal-estar enquanto se deslocava para Porto Seguro para passar férias. Marinho passa bem e fará repouso na cidade para recuperação
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 jul 2021 às 20:10

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 20:10

Rogério Marinho
Rogério Marinho Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados
O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, recebeu alta às 17h deste sábado (17) do Hospital Sobrasa, em Teixeira de Freitas, na Bahia, onde estava internado desde ontem para realização de cirurgia no coração. Ele sentiu mal-estar enquanto se deslocava para Porto Seguro para passar férias com a família e precisou fazer angioplastia para a colocação de stent na última madrugada.
O primeiro atendimento ocorreu no Hospital Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, onde exames constataram obstrução arterial. A transferência para Teixeira de Freitas foi feita por volta de 23h em caráter de urgência. Marinho passa bem e fará repouso na cidade para recuperação

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