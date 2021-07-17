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Durante as férias

Ministro Rogério Marinho passa por cirurgia de emergência na Bahia

O ministro do Desenvolvimento Regional teve um mal-estar ao chegar em Porto Seguro (BA). Após exames, foi diagnosticado com uma obstrução arterial
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 jul 2021 às 15:37

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 15:37

Rogério Marinho, secretário especial de Previdência e Trabalho
Rogério Marinho, ministro do governo Bolsonaro Crédito: LUCIO BERNARDO JR./CÂMARA DOS DEPUTADOS
O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, precisou passar por uma cirurgia de emergência na madrugada deste sábado (17), em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Ele teve um mal-estar no começo da noite de sexta-feira (16) ao chegar em Porto Seguro (BA), onde passaria férias com a família. Após exames na própria cidade praiana, foi diagnosticado com uma obstrução arterial e transferido para um hospital maior no município vizinho.
"Amigos, tive um mal-estar na noite passada quando chegava em Porto Seguro para férias com a família. Fiz exames e foi diagnosticada uma obstrução arterial. Na madrugada, passei por uma angioplastia para colocação de stent. Estou bem e espero receber alta nas próximas horas", publicou o ministro há pouco no twitter.

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