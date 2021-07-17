Ministro Rogério Marinho passa por cirurgia de emergência na Bahia

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, precisou passar por uma cirurgia de emergência na madrugada deste sábado (17), em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Ele teve um mal-estar no começo da noite de sexta-feira (16) ao chegar em Porto Seguro (BA), onde passaria férias com a família. Após exames na própria cidade praiana, foi diagnosticado com uma obstrução arterial e transferido para um hospital maior no município vizinho.