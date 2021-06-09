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Ministério da Educação

Ministro recua e diz que desistiu de olhar as questões do Enem antes do exame

O ministro da Educação, Milton Ribeiro disse a deputados que não fará filtro pessoal ideológico após consultar técnicos da pasta e que seguirá avaliação do corpo técnico
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jun 2021 às 14:50

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 14:50

Milton Ribeiro, ministro da Educação
Milton Ribeiro, ministro da Educação Crédito: Isac Nóbrega/ PR
O ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro, voltou atrás e disse nesta quarta-feira (9) na Câmara que não irá mais olhar pessoalmente as questões do Enem para fazer um filtro ideológico no exame.
Ribeiro falou à Comissão de Educação da casa. Ele foi convidado a prestar esclarecimentos no colegiado. Ele disse que seguirá avaliação do corpo técnico.
"Abri mão [de olhar pessoalmente as questões da prova] para cessar toda e qualquer interpretação que alguém possa te de uma censura prévia ou algo do tipo. De maneira alguma eu terei acesso às questões do Enem", disse.
"Entendo hoje que temos governança estabelecida pelo Inep [Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais] que será suficiente para que a prova avalie conhecimento dos candidatos evitando que a prova se baseie em uma visão de mundo."
Em entrevista recente, Milton Ribeiro disse que pretendia analisar pessoalmente as questões da próxima edição do exame para, segundo ele, evitar itens de cunho ideológico. "Sabemos que muitas vezes havia perguntas muito subjetivas e até mesmo com cunho ideológico, isso não queremos", disse à CNN Brasil.
Ribeiro citou como exemplo uma suposta inadequação de questões de exames anteriores. Uma delas citava dialeto usado por travestis (mas não exigia conhecimento específico sobre isso) e outra sobre diferença salarial entre homens e mulheres, a partir do caso dos jogadores Neymar e Marta. O embate ideológico é a principal marca do governo Jair Bolsonaro na área da educação.
Organizada pelo Inep, a prova é a principal porta de entrada para o ensino superior no país. A provas vai ocorrer em novembro, mas o cronograma do exame está atrasado.
Em encontro na Câmara na última segunda (7), quatro ex-presidentes do Inep condenaram o plano do Ribeiro de interferir nas provas do Enem. Os antigos titulares citaram a necessidade de garantir a autonomia técnica do órgão.
A audiência com o ministro durou quatro horas e precisou ser interrompida. O ministro se prontificou a voltar à comissão nos próximos dias.

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