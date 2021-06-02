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Vestibular

Inep publica edital do Enem; inscrições começam em 30 de junho

A prova terá as versões impressa e digital na mesma data. O edital não especifica quantas vagas serão abertas para a modalidade digital
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jun 2021 às 10:59

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 10:59

Abstenção do Enem 2020 no ES é de 57,7%
Enem 2021 vai acontecer em novembro Crédito: Reprodução/TV Gazeta
 O edital do Enem 2021 foi publicado na nesta quarta (2) no Diário Oficial da União. Com atraso de mais um mês em relação aos anos anteriores, a publicação traz detalhes sobre a prova que está marcada para os dias 21 e 28 de novembro.
As inscrições começam em 30 de junho e vão até 14 de julho. Os candidatos terão até 19 de julho para o pagar a taxa de inscrição, de R$ 85.
A prova terá as versões impressa e digital na mesma data. O edital não especifica quantas vagas serão abertas para a modalidade digital.
A equipe do ministro da Educação, Milton Ribeiro, planejava adiar esta edição do exame para janeiro de 2022 por causa da pandemia e por questões orçamentárias. Voltaram atrás diante da repecrussão negativa.
Nesta segunda (31), o ministro anunciou as datas da prova pelo Twitter.
A Folha de S.Paulo mostrou na última semana que o governo Jair Bolsonaro ainda não assinou o contrato com a gráfica para a impressão das provas do exame. As indefinições sobre as datas de realização das provas e trocas nas chefias do órgão têm atrasado os procedimentos preparatórios do exame.
O edital traz a informação de que "haverá procedimentos específicos para a aplicação" do Enem nesta edição por causa da pandemia. O documento, no entanto, não detalha quais serão esses procedimentos. O único procedimento citado se refere a obrigatoriedade do uso de máscara durante a prova.
Na última aplicação da prova, realizada em janeiro, os candidatos enfrentaram uma série de problemas pela ausência da adoção de medidas de segurança contra a Covid-19. Estudantes chegaram a ser impedidos de realizar o exame por conta de salas superlotadas.

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