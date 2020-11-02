Ministro da Saúde segue internado em hospital das Forças Armadas

Ministro da Saúde Eduardo Pazuello Crédito: Isac Nóbrega/PR

Diagnosticado há 12 dias com covid-19 e hospitalizado há três, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, segue internado no Hospital das Forças Armadas.

O novo boletim do Ministério da Saúde divulgado por volta das 17h desta segunda-feira, 2, informa que Pazuello segue em repouso e já não apresenta quadro de desidratação. "Não houve nenhuma nova intercorrência. Pazuello está bem e disposto, mas continuará sendo monitorado pela equipe médica", diz a nota.

A pasta, no entanto, não informa previsão sobre quando o ministro deve ser liberado. Ele passará a noite de hoje no hospital, segundo a assessoria.

Pazuello foi internado na noite de sexta-feira, 30, no DF Star, um dos mais conceituados de Brasília. Neste dia, a nota do ministério trazia uma expectativa de que ele seria liberado "brevemente". Mas, com o acompanhamento médico, a decisão foi de permanecer na unidade. Ele ficou neste endereço até domingo, 1º, quando teve alta.

Mas, em vez de ir casa, no entanto, o ministro foi encaminhado para o Hospital das Forças Armadas. Pouca informação foi divulgada para explicar o motivo dessa transferência. Segundo o ministério, a razão foi "para análise da equipe médica que o acompanha desde o início do tratamento para covid-19" e também que "o procedimento é regulamentar para o tratamento que teve início em unidade de saúde militar".

Antes de ir para o DF Star, na sexta-feira, Pazuello estava cumprindo isolamento em um hotel de trânsito dos oficiais, no Setor Militar Urbano, na capital federal, e sentiu febre e dor de cabeça.