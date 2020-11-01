Recuperado de desidratação, ministro da Saúde recebe alta hospitalar

Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, recebeu alta hospitalar neste domingo (1º), às 11h30, conforme informou o ministério. Ele estava internado no hospital DF Star desde sexta-feira com um quadro de desidratação consequente da Covid-19. A expectativa inicial era de que ele saísse do DF Star "brevemente", mas, com o acompanhamento médico, a decisão foi de permanecer na unidade de saúde até este domingo.

"Pazuello está bem e já recuperado do quadro de desidratação. O ministro será monitorado pela sua equipe médica das Forças Armadas até a total recuperação da Covid-19", afirma nota do ministério. De acordo com a pasta, durante o período de internação não houve necessidade de medidas de suporte, como suplementação de oxigênio.

O general foi diagnosticado com o coronavírus há 11 dias. O hospital particular em que foi internado é um dos mais conceituados do Distrito Federal e recebeu outras autoridades com Xovid, como o governador do DF, Ibaneis Rocha, e o presidente do Tribunal de Contas da União (TCE), José Múcio. Até ir para o DF Star, Pazuello estava cumprindo isolamento em um hotel de trânsito dos oficiais, no Setor Militar Urbano, na capital federal, e sentiu febre e dor de cabeça.

No hospital, ele se submeteu a exames de acompanhamento do tratamento da Covid-19 para hidratação e acompanhamento médico, segundo informou o Ministério anteriormente. O procedimento faz parte da conduta indicada pela equipe médica do ministro.

O ministro da Saúde costumava comparecer a eventos públicos sem máscara antes de contrair a doença. No último dia 22, o presidente Jair Bolsonaro fez uma visita a Pazuello no hotel, após tê-lo desautorizado publicamente, cancelando o acordo para compra de 46 milhões de doses da vacina Coronavac, desenvolvida na China.