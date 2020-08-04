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Mudança

Ministro da Justiça decide trocar chefe de setor que fez relatório sobre antifascistas

Corregedoria-Geral da pasta também decidiu instaurar uma sindicância para apurar as atividades da Seopi relacionadas à elaboração do material
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2020 às 08:15

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 08:15

André Mendonça, advogado-geral da União
Ministro da Justiça, André Mendonça, decide trocar a chefia da diretoria de inteligência da Secretaria de Operações Integradas (Seopi) Crédito: JOSE DIAS/PR
O ministro da Justiça, André Mendonça, decidiu trocar a chefia da diretoria de inteligência da Secretaria de Operações Integradas (Seopi), órgão responsável pela elaboração de um relatório com nomes e, em alguns casos, fotografias e endereços de redes sociais de um grupo de 579 servidores identificados como integrantes do "movimento antifascismo".
O coronel Gilson Libório de Oliveira Mendes foi tirado do comando do órgão por decisão de Mendonça.
A elaboração do relatório foi revelada pelo blog do jornalista Rubens Valente, do UOL.
Após determinação de Mendonça, a Corregedoria-Geral da pasta também decidiu instaurar uma sindicância para apurar as atividades da Seopi relacionadas à elaboração do material.
Mendonça tem dito que soube pela imprensa da existência do relatório e que é "rotina" que sejam elaborados relatórios para "prevenir situações que gerem insegurança para as pessoas, com potenciais de conflito, depredação, atos de violência contra o patrimônio público".

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A assessoria de comunicação do Ministério da Justiça emitiu a seguinte nota, que segue na íntegra:
"Após determinação do ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, a Corregedoria-Geral do Ministério instaurou, nesta segunda-feira (3), Sindicância Investigativa para apurar os fatos relacionados à Diretoria de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas (SEOPI), conforme amplamente divulgado na imprensa.
A Comissão foi designada através da Portaria COGER nº 158/2020 e é composta por um delegado de Polícia Federal, integrante da Corregedoria-Geral do MJSP; um Procurador da Fazenda Nacional e um Auditor Federal de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União.
Como medida considerada adequada à realização dos trabalhos da Comissão, o ministro decidiu pela substituição da chefia da Diretoria de Inteligência da SEOPI.
Por fim, o Ministério da Justiça e Segurança Pública destaca que o ministro André Mendonça está à disposição para prestar esclarecimentos à Comissão Mista de Investigação da Atividade de Inteligência, aguardando apenas a definição da data."

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