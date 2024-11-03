Ministro da Educação atribui aumento de inscrições no Enem a programa de incentivo de Lula

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Educação, Camilo Santana, atribuiu o aumento de inscrições do Enem neste ano ao programa Pé-de-Meia, de fornecimento de bolsas para alunos do ensino médio, e agradeceu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela criação do programa, durante visita dos dois ao Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), na manhã deste domingo (3).

Camilo disse que o aumento foi "fruto de uma das maiores políticas de incentivo ao aluno a permanência no ensino médio e realização do Enem".

"Não tenho dúvida de que vários estados hoje dobraram seus alunos inscritos para o Enem por conta do senhor ter decidido criar este programa", afirmou, ao lado de Lula. O ministro também afirmou que não houve ocorrências mais graves na entrega das provas e nem atrasos.

Lançado oficialmente em 26 de janeiro, o programa citado pelo ministro tem como objetivo combater a evasão escolar de alunos pobres no ensino médio. Alunos de famílias beneficiárias recebem uma bolsa mensal de R$ 200 para não sair da escola, e não há necessidade de cadastro ao programa.

Se o aluno concluinte da etapa ainda participar do Enem, há previsão de mais um pagamento, de R$ 200. Assim, o valor, ao final dos três anos, pode chegar a R$ 9.200.

Já o Enem, que é a principal porta de entrada para o ensino superior, retomou o número de inscritos neste ano, depois de ter chegado ao menor nível de participação em 2021. O maior interesse dos estudantes em fazer a prova, no entanto, esbarra na estagnação de vagas em universidades públicas do país.