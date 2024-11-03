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4,3 milhões de inscritos

Ministro da Educação atribui aumento de inscrições no Enem a programa de incentivo de Lula

Camilo Santana exaltou programa Pé-de-Meia, de fornecimento de bolsas para alunos do ensino médio; segundo ele trata-se de uma das maiores políticas de incentivo ao aluno para permanência no ensino médio

Publicado em 03 de Novembro de 2024 às 15:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 nov 2024 às 15:34
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Educação, Camilo Santana, atribuiu o aumento de inscrições do Enem neste ano ao programa Pé-de-Meia, de fornecimento de bolsas para alunos do ensino médio, e agradeceu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela criação do programa, durante visita dos dois ao Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), na manhã deste domingo (3).
Camilo disse que o aumento foi "fruto de uma das maiores políticas de incentivo ao aluno a permanência no ensino médio e realização do Enem".
"Não tenho dúvida de que vários estados hoje dobraram seus alunos inscritos para o Enem por conta do senhor ter decidido criar este programa", afirmou, ao lado de Lula. O ministro também afirmou que não houve ocorrências mais graves na entrega das provas e nem atrasos.
Lançado oficialmente em 26 de janeiro, o programa citado pelo ministro tem como objetivo combater a evasão escolar de alunos pobres no ensino médio. Alunos de famílias beneficiárias recebem uma bolsa mensal de R$ 200 para não sair da escola, e não há necessidade de cadastro ao programa.
Se o aluno concluinte da etapa ainda participar do Enem, há previsão de mais um pagamento, de R$ 200. Assim, o valor, ao final dos três anos, pode chegar a R$ 9.200.
Já o Enem, que é a principal porta de entrada para o ensino superior, retomou o número de inscritos neste ano, depois de ter chegado ao menor nível de participação em 2021. O maior interesse dos estudantes em fazer a prova, no entanto, esbarra na estagnação de vagas em universidades públicas do país.
O exame recebeu neste ano 4,32 milhões de inscrições, um aumento de 9,95% em relação a 2023. A edição 2024 também teve quase 1 milhão de inscritos a mais do que em 2021, quando a prova chegou ao menor patamar, durante o governo Jair Bolsonaro (PL).

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