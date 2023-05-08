Ministra da Saúde critica negacionismo e falhas de Bolsonaro na pandemia

"Não podemos esquecer, precisamos preservar essa memória do que aconteceu para poder construir um futuro digno", disse a ministra, que ainda elogiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em sua fala de pouco mais de cinco minutos.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade Crédito: Antônio Cruz/Agência Brasil

"Infelizmente, no Brasil, perdemos mais de 700 mil pessoas. 2,7% da população mundial vivem em nosso país, mas tivemos 11% do total de mortes. Outro teria sido o resultado se o governo anterior, durante toda a pandemia, respeitasse as recomendações da ciência. Se fossem seguidas e cumpridas as obrigações de governante de proteger a população do país", afirmou ainda a ministra.

A pandemia da Covid-19 foi a mais devastadora deste século até agora. No Brasil, a doença causou a morte de mais de 700 mil pessoas, ou seja, 10% dos registros mundiais.

A condução das medidas feita pelo governo Jair Bolsonaro (PL) incluiu uma sequência de erros, como ausência de uma política organizada de controle da doença, troca em série de ministros, aposta em remédios sem eficácia, apagão de dados e atrasos na compra de vacinas, entre outros pontos.