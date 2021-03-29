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Durante pandemia

Ministério libera R$ 44 milhões para leitos de UTI em 14 estados

As despesas autorizadas pelo Ministério da Saúde correspondem ao primeiro trimestre de 2021. Serão 991 leitos adultos e 40 pediátricos

Publicado em 29 de Março de 2021 às 14:34

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

29 mar 2021 às 14:34
Pacientes internados em UTI no Pará
As despesas autorizadas correspondem ao primeiro trimestre de 2021 e serão direcionadas a 14 estados. Crédito: Alex Ribeiro
A abertura de 1.031 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para tratamento de pacientes com covid-19 foi autorizada em Portaria publicada na edição desta segunda-feira (29) no Diário Oficial da União.
“Fica estabelecido recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus, a ser disponibilizado aos estados e municípios, em parcelas mensais, no montante de R$ 44.016.000,00 (quarenta e quatro milhões e dezesseis mil reais)” diz o documento. As despesas autorizadas correspondem ao primeiro trimestre de 2021.
Desta vez, a verba será direcionada a 14 estados. Serão 991 leitos adultos e 40 pediátricos. O Rio de Janeiro aparece no topo da lista dos que mais vão abrir vagas, serão 465 vagas para adultos, na sequência vem o Paraná com 156 leitos para adultos e 5 pediátricos e Alagoas com 141 para adultos.

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