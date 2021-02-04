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Crise na Saúde

Ministério da Saúde entregará usinas de oxigênio a sete municípios do AM

O Amazonas enfrenta uma crise na saúde com o aumento no número de mortes pelo coronavírus por falta de oxigênio nos hospitais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 fev 2021 às 17:14

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 17:14

O Ministério da Saúde vai entregar usinas de oxigênio a sete municípios do Amazonas nos próximos dias. Os equipamentos foram doados pelo Hospital Sírio-Libanês, de São Paulo, e pela Fundação Itaú.
Cada usina tem capacidade para gerar 26 metros cúbicos de oxigênio medicinal por hora.
O Amazonas enfrenta uma crise na saúde com o aumento no número de mortes pelo coronavírus por falta de oxigênio nos hospitais.
De acordo com o ministério, 10 municípios do Amazonas passaram a ter usinas de oxigênio para tentar frear a falta de equipamentos
A meta da pasta é instalar 64 usinas em todo o Estado. O Hospital Getúlio Vargas, um dos que mais sofrem com a falta de oxigênio para tratamento de pacientes de Covid-19, vai receber uma das usinas disponíveis.
Na tarde desta quinta-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, presta depoimento à Polícia Federal. O inquérito foi aberto e autorizado pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), e investiga se o ministro da Saúde foi omisso em relação ao colapso na saúde de Manaus.

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