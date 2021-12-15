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Distrito Federal

Ministério da Economia coloca à venda 88 imóveis em Brasília

Lista de imóveis postos à venda tem 66 apartamentos funcionais, a maioria em bairros nobres da capital, e 21 terrenos, muitos dos quais em áreas centrais da cidade
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

15 dez 2021 às 17:51

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 17:51

Brasília
Brasília, eixo central, capital, Brasil Crédito: Pixabay
Ministério da Economia divulgou nesta quarta-feira (15) uma lista de 88 imóveis que está colocando à venda em Brasília, em mais uma edição do Feirão de Imóveis SPU+, que é promovido pela Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU).
Dos imóveis, 66 são apartamentos funcionais, a maioria em bairros nobres da capital, como Asa Sul, Asa Norte e Octogonal. Há também 21 terrenos, muitos dos quais em áreas centrais de Brasília, próximas à Esplanada dos Ministérios. A lista completa pode ser acessada no portal do ministério.
No feirão, o governo incentiva a compra por meio da proposta de aquisição de imóveis (PAI). Essa modalidade, implementada em 2020, permite que qualquer interessado faça por iniciativa própria uma oferta para comprar um ativo da União.
Caso a proposta seja aceita pelo governo, o responsável deve providenciar um laudo de avaliação do imóvel, que deve ser homologado pela SPU. Em seguida, é aberta uma concorrência pública na qual qualquer interessado pode também fazer um lance, sendo que, nesta concorrência, o proponente inicial tem preferência.
As sessões públicas de concorrência pelos imóveis são realizadas sempre às 15h no portal VendasGov, e podem ser acessadas através da plataforma gov.br. As propostas são recebidas até as as 14h59 do dia da concorrência.
A previsão é que os leilões dos imóveis de Brasília ocorram ainda no primeiro semestre do ano que vem. Segundo o secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, Diogo Mac Cord, os imóveis à venda são sobretudo “áreas abandonadas e desocupadas há bastante tempo, mesmo com grande demanda reprimida do mercado”.
O Feirão de Imóveis SPU+ também teve edições em que colocou na vitrine imóveis da União em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre.

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