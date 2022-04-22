Mike Tyson perde paciência dentro de avião e agride passageiro com socos

O lendário ex-boxeador Mike Tyson se irritou ao embarcar em um avião prestes a sair do Aeroporto de San Francisco rumo à Flórida, na noite da última quarta-feira, e agrediu um passageiro com uma série de socos. A agressão foi registrada em vídeo obtido e divulgado pelo TMZ, site americano de entretenimento.

Mike Tyson agrediu com socos um passageiro em um avião prestes a sair do Aeroporto de San Francisco. Crédito: Reprodução

As imagens mostram que, antes de receber os socos, o passageiro se sentou no banco atrás de Tyson e tentou interagir com o astro, gesticulando e falando intensamente. Segundo uma testemunha ouvida pelo TMZ, a postura do homem durante a abordagem teria irritado o ex-boxeador de 55 anos, que já havia interagido pacificamente com outros passageiros.

A testemunha também relatou que Tyson chegou a tirar uma foto junto com a vítima dos socos, mas perdeu a paciência com a inquietude do rapaz e começou a socá-lo com bastante força. Outro vídeo mostra a cabeça do homem com um pouco de sangue entre a testa e a têmpora.

This guy wins the award for most annoying passenger on a flight for Mike Tyson to do this! 😬pic.twitter.com/UA4RiYMzXW — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) April 21, 2022

Conforme os relatos, o lendário esportista deixou a aeronave segundos após desferir os golpes. Já o passageiro esmurrado recebeu atendimento médico ainda no Aeroporto e prestou depoimento à polícia. Mike Tyson ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto.