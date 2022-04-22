Mike Tyson perde paciência dentro de avião e agride passageiro com socos

O lendário ex-boxeador Mike Tyson se irritou ao embarcar em um avião prestes a sair do Aeroporto de San Francisco rumo à Flórida, na noite da última quarta-feira, e agrediu um passageiro com uma série de socos. A agressão foi registrada em vídeo obtido e divulgado pelo TMZ, site americano de entretenimento.
As imagens mostram que, antes de receber os socos, o passageiro se sentou no banco atrás de Tyson e tentou interagir com o astro, gesticulando e falando intensamente. Segundo uma testemunha ouvida pelo TMZ, a postura do homem durante a abordagem teria irritado o ex-boxeador de 55 anos, que já havia interagido pacificamente com outros passageiros.
A testemunha também relatou que Tyson chegou a tirar uma foto junto com a vítima dos socos, mas perdeu a paciência com a inquietude do rapaz e começou a socá-lo com bastante força. Outro vídeo mostra a cabeça do homem com um pouco de sangue entre a testa e a têmpora.
Conforme os relatos, o lendário esportista deixou a aeronave segundos após desferir os golpes. Já o passageiro esmurrado recebeu atendimento médico ainda no Aeroporto e prestou depoimento à polícia. Mike Tyson ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto.
Dono de um longo histórico de polêmicas, o ex-boxeador já disparou outros golpes fora dos ringues. Em 1999, chegou a ser preso por pouco mais de três meses em Maryland após agredir dois motoristas durante uma briga de trânsito. Em 1992, cumpriu três anos de cadeia em Indiana por causa de estupro. Na infância, Tyson foi preso dezenas de vezes por causa de brigas e pequenos roubos no Bronx, em Nova York.