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Eleições 2022

Michelle ataca Lula com vídeo que associa religiões afro-brasileiras às trevas

Publicação da primeira-dama foi compartilhada por outros políticos apoiadores de Bolsonaro; o vídeo com petista é de 2021
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 ago 2022 às 15:52

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 15:52

BRASÍLIA - A primeira-dama Michelle Bolsonaro e o deputado federal Marco Feliciano (Republicanos-SP) compartilharam em uma rede social uma publicação que associa religiões de matrizes afro-brasileiras, como a umbanda e o candomblé, às "trevas". O vídeo mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante um ritual, realizado no ano passado, em Salvador. "Isso pode, né? Eu falar de Deus, não", escreveu a mulher do presidente Jair Bolsonaro (PL).
Michelle Bolsonaro
Michelle Bolsonaro compartilha vídeo em que Lula aparece diante de uma religiosa recebendo pipoca sobre a cabeça Crédito: Michelle Bolsonaro / Instagram / Reprodução
O vídeo foi compartilhado pela vereadora Sonaira Fernandes (Republicanos-SP). Nele, Lula aparece diante de uma religiosa recebendo pipoca sobre a cabeça. "Lula já entregou sua alma para vencer essa eleição", escreveu a vereadora bolsonarista no Instagram.
"Não lutamos contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades das trevas. O cristão tem que ter a coragem de falar de política hoje, para não ser proibido de falar de Jesus amanhã", afirmou a integrante do Legislativo da capital paulista.
A publicação foi então replicada nos stories de Michelle, no Instagram. Feliciano divulgou o vídeo tanto no Instagram como no Twitter. "Crente que vota nesse homem apostata da fé! É fazer pacto com o maligno!", escreveu o deputado federal.
Diante da repercussão das publicações nas redes sociais, Feliciano partiu para o ataque, no Twitter. "Lula na umbanda. Roberto Barroso com João de 'deus'. Tudo pode. Mas a primeira-dama Michelle Bolsonaro falar em Jesus causa escândalo… Liberdade religiosa seletiva… Mídia asquerosa!", afirmou, no Twitter.

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